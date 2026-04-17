MÁS DE 300 MIL PESOS COSTARÍA LA REPARACIÓN DE PINTAS EN EL 8M

INAH PRESENTÓ DENUNCIA ANTE LA FGR

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) “contra quien resulta responsable” de los daños ocasionados durante las movilizaciones del 8M a al menos 7 inmuebles históricos, entre ellos tramos de la muralla, el baluarte de San Carlos y la Catedral, para activar el seguro y acceder a recursos para las reparaciones, que costarían más de 300 mil pesos.

La titular del INAH en la entidad, Adriana Velázquez Morlet, reveló que ya se cuenta con un informe preliminar que será enviado a la aseguradora para gestionar los recursos necesarios y comenzar con la restauración en cuanto sean liberados, y estimó que el costo por metro cuadrado alcanza los 50 mil pesos.

Detalló que las intervenciones anteriores realizadas por restauradoras del Instituto incluyeron la aplicación de capas de sacrificio, lo que permitirá retirar las pintas de forma más ágil en esta ocasión, sin embargo, el proceso dependerá del tipo de pintura utilizada, pues algunas, como la de color rojo, requieren mayor esfuerzo técnico.

Las afectaciones abarcan unos 60 metros cuadrados distribuidos en distintos puntos del Centro Histórico, incluyendo la barda perimetral de la Catedral, así como zonas de San Francisco y San José, expuso Velázquez Morlet, y precisó que el INAH sólo puede intervenir en espacios públicos, por lo que los inmuebles particulares quedan fuera de su competencia.

En cuanto a los tiempos, estimó que los trabajos podrían extenderse hasta 3 meses por la magnitud de los daños, aunque si se atienden varios frentes de manera simultánea podría reducirse a 2.

La Fiscalía General de la República hará realizar las investigaciones correspondientes para determinar posibles sanciones.