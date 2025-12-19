AÚN SIN RECLAMAR CUERPO LOCALIZADO EN PREDIO ABANDONADO DE HÉROE DE NACOZARI

San Francisco de Campeche.- El cuerpo del hombre que fue localizado sin vida la tarde del jueves 18 de diciembre en un predio abandonado de la avenida Héroe de Nacozari, en la colonia Delicias, permanece sin ser reclamado y en calidad de no identificado.

El hallazgo ocurrió en un terreno en desuso, donde la persona fue encontrada suspendida. Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Campeche, donde permanece en espera de ser identificado por algún familiar.

De acuerdo con los resultados de la revisión forense, la causa del fallecimiento fue una muerte autoinfligida, ya que no se encontraron huellas de violencia en el cuerpo. Asimismo, se determinó que el deceso había ocurrido tiempo antes de que fuera localizado.

Con este caso, suman 86 muertes autoinfligidas registradas en lo que va del año en la entidad.