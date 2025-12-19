ESCAPA POR LA PUERTA FALSA EN CONSTRUCCIÓN ABANDONADA DENTRO DE TERRENO BALDÍO; ES EL CASO 86 DE ESTE AÑO

San Francisco de Campeche.- Sobre la avenida Héroe de Nacozari, una pareja reportó al número de emergencias que en una construcción abandonada dentro de un terreno baldío había una persona del sexo masculino de unos 40 años que tomó fatal decisión, tras lo cual llegaron policías estatales para acordonar la zona en tanto llegaban elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).



El hallazgo fue ayer jueves por la tarde, y se trata del caso 86 en lo que va este año.



Luego llegó el Servicio Médico Forense (Semefo) para retirar el cuerpo, iniciar las investigaciones de rigor y esperar la llegada de familiares.