CON LA “LEY ESPOSA”, GOBERNADORES YA PIENSAN EN EL 2027: LÓPEZ SAN MARTÍN, “NEPOTISMO ELECTORAL”

Al afirmar que es el descaro, el cinismo, en un video transmitido en ADN Noticias, el periodista Manuel López San Martín expuso que gobernadores impulsan la llamada “Ley esposa”, que es una reforma que abre la puerta para que las parejas hereden las gubernaturas.

Además de Nuevo León, en San Luis Potosí el gobernador Ricardo Gallardo impulsó una reforma que permitirá en 2027 por primera vez una gobernadora, pues dicha establece la alternancia obligatoria de género en las candidaturas, señaló López San Martín.

Y agregó el texto: “Bajo el discurso de paridad, se asoma el nepotismo electoral y el reparto del poder con cinismo”.