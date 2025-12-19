CONFIRMA LA POLICÍA PERSECUCIÓN DE MOTOCICLISTAS PERO DESCARTA QUE HUBO DISPAROS

Al confirmar que está hospitalizado y bajo custodia el joven que acabó con lesiones de consideración luego de que la motocicleta en que viajaba se impactara contra un vehículo en la colonia Montecristo, en tanto su compañero fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Cívico, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana descartó el uso de arma de fuego.

Cómo se recordará, la persecución inició minutos ayer antes de las 10 de la noche, cuando policías estatales le marcaron el alto al par de sujetos que viajaban a bordo de una moto excediendo los límites de velocidad, e hicieron caso omiso al llamado de la autoridad a detenerse.

Fue en la colonia Montecristo, circulando en sentido contrario, donde chocaron y cayeron al pavimento.