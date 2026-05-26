NO CENSURÉ A TV AZTECA, SÓLO OPINÉ Y CADA QUIEN PUEDE VER LO QUE GUSTE: SHEINBAUM

“GOBIERNOS NEOLIBERALES PAGABAN $10 MIL MILLONES AL AÑO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que en los gobiernos neoliberales se pagaban 10 mil millones de pesos al año a medios de comunicación, aunque reconoció que ella sigue aportando la tercera parte del recurso a medios afines a ellos.

También negó que haya censurado como presidenta la República a TV Azteca, pues, afirmó, sólo dio una opinión, y cada quien es libre de ver lo que guste.

Además, dijo que varios medios de comunicación dicen mentiras, y todos mienten al decir que el país atraviesa su peor escenario económico, pues, según ella, sus cifras dicen lo contrario.

Ellos hacen política y nosotros también, subrayó, y afirmó que el enojo de la televisora es porque tuvieron que pagar los impuestos que debían, y lo traducen en información falsa.