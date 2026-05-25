LA ARTEC, UN FRACASO

Para lo único que ha servido la Artec, es para fungir como publirrelacionista de la empresa Movibus, razón social con la que operan los autobuses del Ko’ox.

En menos de una semana, dos importantes sectores con alta densidad poblacional –Siglo XXI y Lerma—se quedaron sin servicio de transporte urbano durante varias horas, con el aval de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) y sin tomar en consideración las graves afectaciones que ese hecho implicó.

Un incendio en los terrenos baldíos propiedad de la familia Castilla Azar que se ubican por la zona de Kín Ha, en el caso de siglo XXI, y la realización de un evento atlético en una parte de la avenida Resurgimiento, para el caso de Lerma, propiciaron la suspensión del servicio para miles de personas.

¿Cómo le hicieron para movilizarse hasta sus hogares miles de estudiantes, amas de casa, adultos mayores, niños y demás gente que habita en esas populosas zonas? Eso no le importó a la Artec.

Sin embargo, con esa negligencia, la Artec violó sus propias normas que la obligan a garantizar el servicio de transporte colectivo para la ciudadanía conforme a los horarios y rutas previamente establecidos, por lo que es urgente que la Comisión de Transporte del Congreso del Estado envíe un exhorto a la Secretaría de Gobierno, instancia de la que depende esta Agencia, o de plano, exijan la renuncia de su director Eduardo Zubieta Marco.

Porque para lo único que ha servido la Artec, es para fungir como publirrelacionista de la empresa Movibus, razón social con la que operan los autobuses del Ko’ox.

Si hay un malentendido, Zubieta de inmediato sale a aclarar las cosas; si a la empresa no le conviene prestar el servicio a una colonia, Zubieta lo justifica. Si se organiza un torneo y no consideran a la Artec a la hora de la planeación, con lo que se termina afectando a miles de personas, no pasa nada, quién les manda vivir por el área donde se organizó ese evento.

En cambio, Zubieta es exageradamente autoritario con lo que representa una posible competencia para Movibús. Mínima si usted quiere, pero competencia al fin. Y por ello se ha ensañado con la cooperativa José María Morelos y Pavón, que cubre las colonias Santa Lucía, Villa Cabra, Bellavista, Morelos, Malagón, Minas, Josefa Ortiz, Elvia María Pérez, Diana Laura Colosio, etcétera.

Zubieta se ha negado a renovarles sus concesiones bajo el argumento general de que todos necesitan renovar su flota vehicular, a pesar de que hay unidades en muy buenas condiciones. La razón principal de este trato desigual a estos transportistas es que se negaron a integrarse a la sociedad denominada Movibús.

Diversas agrupaciones de vecinos de los suburbios atendidos por los camiones de “La Morelos” se han solidarizado con esos concesionarios, y amenaza n con tomar represalias contra los autobuses Ko’ox, si la Artec se sigue comportando de esa manera tan altanera y prepotente.

Que nadie se sorprenda si esta bomba estalla en los próximos días, y que otros sectores de la capital campechana se queden otra vez sin servicio de transporte…gracias a la Artec y a su director, Eduardo Zubieta.