INDIGNACIÓN EN CAMPECHE: MUJER ATROPELLA A JOVEN Y AUTORIDADES LA ESCOLTAN

Fuerte indignación ciudadana generó un accidente ocurrido en la Avenida López Portillo a pasos de la Fiscalía General del Estado, cerca de la glorieta conocida como “La Bola de Queso”, donde una mujer que presuntamente conducía a exceso de velocidad atropelló brutalmente a un joven.

Mientras el joven permanecía tirado sobre el pavimento, debatiéndose entre la vida y la muerte, testigos denunciaron que la conductora se negó a descender de su vehículo hasta que llegaron sus familiares y un abogado.

Lo que más molestó a quienes presenciaron la escena fue la actitud de las autoridades, ya que en vez de intervenir de inmediato, escoltaron a la joven mientras su madre le repetía tranquilamente frente a los policías: “No te van a detener”.

Minutos después, la conductora descendió llorando del automóvil y fue abrazada por su madre, mientras la víctima continuaba gravemente herida en el lugar.

La molestia aumentó cuando una ambulancia fue utilizada para trasladar a la joven como si fuera un servicio privado, situación que ciudadanos calificaron como un privilegio inadmisible, mientras muchas personas esperan atención médica urgente en otros puntos de la ciudad.