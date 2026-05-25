RESCATAN A MUJER ELECTROCUTADA EN ENCHARCAMIENTO

Ciudad del Carmen.- Elementos de Protección Civil, Cruz Roja y personal de la Comisión Federal de Electricidad rescataron durante la madrugada de este lunes a una mujer que sufrió una descarga eléctrica mientras caminaba entre un encharcamiento en la colonia Petrolera de Ciudad del Carmen.

El incidente ocurrió sobre la calle 31 por Universidad, cerca de la sucursal de un conocido banco donde presuntamente hizo contacto con una línea energizada oculta bajo el agua acumulada por las lluvias.

Tras recibir la descarga, la mujer cayó al pavimento, lo que generó momentos de tensión entre personas que se encontraban en la zona y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia debido al riesgo que representaba el agua electrificada.

Rescatistas y técnicos de la CFE acordonaron el área y realizaron maniobras para evitar más accidentes durante las labores de auxilio. Luego de ser puesta a salvo, la víctima recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja y fue trasladada al Hospital Bienestar para recibir atención médica.

Autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar calles inundadas durante las lluvias, ya que cables o instalaciones dañadas pueden permanecer ocultos y representar un riesgo mortal.