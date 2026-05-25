FRACASARÁ EL BOICOT DE SHEINBAUM EN NUESTRA CONTRA: TVAZTECA; “SEGUIREMOS DENUNCIANDO SU COMPLICIDAD AL MÁS ALTO NIVEL CON EL NARCO”

-“Millones de mexicanos no dejarán de informarse con nosotros sólo porque a usted le incomode una voz crítica que habla con la verdad”

Tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a no ver TV Azteca, la televisora respondió a través de un video en Fuerza Informativa Azteca (FIA): su boicot fracasará, será inútil porque millones de mexicanos eligen libremente informarse con nosotros, y no dejarán de hacerlo sólo porque a usted (en alusión a la mandataria federal) le incomode una voz crítica que habla con la verdad.

Este ataque es una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa que emula al México autoritario, es un intento de censura, subrayó, y aseveró que al oficialismo le molesta que se denuncie la corrupción, la destrucción de la economía y de la democracia, los nexos con el crimen de gobernadores como Rocha Moya y Américo Villarreal y los robos y desfalcos encabezados por Andy y Boby López Beltrán, hijos de su líder moral AMLO.

Pese al acoso y la persecución política, en TV Azteca seguiremos diciendo la verdad y denunciando todo lo que su Gobierno y su partido (Morena) están haciendo mal y su complicidad al más alto nivel con el narc0; trabajamos para los ciudadanos, nunca para los gobiernos, recalcó.