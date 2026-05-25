VECINOS DENUNCIAN ROBOS Y FALTA DE ALUMBRADO EN LA COLONIA FLORES MAGÓN

-EXIGEN AL EDIL RATH QUE ILUMINAR CALLES DE ESE SECTOR Y VIGILANCIA POLICIACA

Vecinos de la calle 41-A de la colonia Ricardo Flores Magón denunciaron un nuevo robo ocurrido la noche del pasado martes alrededor de las 10:37 horas, perpetrado por una persona que se llevó dos tambos de basura, uno ubicado en la cancha y otro frente a una tienda.

De acuerdo con los afectados, en el video captado no se logra distinguir claramente al responsable debido a la falta de alumbrado público en la zona, y resaltaron que la poca iluminación proviene únicamente de lámparas solares colocadas por los propios habitantes, ya que el único poste de luz que existía no volvió a ser instalado.

Los vecinos señalaron que esta sería la tercera ocasión que son víctimas de hechos delictivos área, pues anteriormente hubo robos de un bolso dentro de un vehículo y dentro de una vivienda, ante lo cual hicieron un enérgico llamado a las autoridades encabezadas por el alcalde Juan Carlos Hernández Rath, a atender el problema de la falta de iluminación y reforzar la seguridad en la colonia, antes de que ocurra una situación mayor.