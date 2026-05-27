“MIS VIAJES Y MIS LUJOS ME LOS PAGO YO, NI SIQUIERA MIS AMANTES: LAYDA SANSORES

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aseguró que sus viajes y lujos personales son pagados con sus propios recursos, al tiempo que rechazó señalamientos en su contra. “Mis viajes y mis lujos me los pago yo, ni siquiera mis amantes, para que lo sepan”, declaró durante una intervención pública, donde también afirmó que las prendas y joyas que posee le han sido regaladas.

Sansores sostuvo que sus “verdaderas joyas” son los logros alcanzados por su administración, destacando la creación de 24 casas para adultos mayores. Además, señaló que Campeche es el estado con el menor presupuesto del país y que, pese al recorte de 5 mil millones de pesos, su gobierno ha aprendido “a ser feliz en la pobreza”.