Nacionales

DIPUTADA ACUSA A CUAUHTÉMOC BLANCO DE VIOLENCIA Y RECIBE “BESO A DISTANCIA” EN EL PLENO

Durante la sesión del 25N, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del PT, recriminó al legislador Cuauhtémoc Blanco con la frase: “No deberías ser diputado, eres un violentador”, en referencia a las acusaciones de violencia que enfrenta. La reacción de Blanco fue lanzar un beso desde la distancia, gesto que la diputada calificó como una burla y una falta de respeto hacia su persona y hacia la gravedad de las denuncias.

Cruz Jiménez levantó el brazo en señal de protesta y reiteró que Blanco debería enfrentar la justicia en lugar de ocupar una curul. La legisladora ha denunciado en diversas ocasiones la violencia política de género y el encubrimiento institucional que protege a agresores dentro del servicio público, incluyendo a funcionarios de Morena, señalando la necesidad de que se respeten los derechos de las mujeres dentro de los espacios políticos.

