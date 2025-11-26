RECUPERAN DOS MOTOCICLETAS VINCULADAS A ATAQUE CONTRA JÓVENES EN LA COLONIA SAN JOAQUÍN

Agentes estatales de investigación de la Fiscalía General del Estado de Campeche localizaron y recuperaron dos motocicletas presuntamente vinculadas al ataque contra dos jóvenes que permanecen hospitalizados. Los vehículos fueron encontrados sobre la calle 116 por 17 de la colonia San Joaquín, tras revisar una vivienda donde aparentemente habían sido abandonados.

Las motocicletas fueron remolcadas y enviadas a un corralón para el deslinde de responsabilidades. Se informó que una de las unidades no contaba con placas, mientras que la otra portaba matrícula del vecino estado de Yucatán, lo que podría facilitar la investigación sobre el origen y los responsables del ataque.