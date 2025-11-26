CAMPECHE: CHOQUE ENTRE PARTICULAR Y CAMIÓN KO’OX PROVOCA CAOS VIAL EN LA AVENIDA HIDALGO

Este hecho se convirtió en el tercer incidente del día donde se ve involucrada una unidad de la línea Ko’ox, situación que volvió a generar complicaciones viales en la ciudad. En esta ocasión, el percance ocurrió en la avenida Hidalgo, a la altura de Aviación, luego de que una mujer intentó ganar el paso y cruzó sin precaución, impactando su vehículo contra el costado izquierdo del camión. El choque dejó únicamente daños materiales, pero ocasionó un fuerte congestionamiento en la zona.

Tras el aviso al número de emergencias, agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acudieron al sitio, marcaron la posición de los vehículos y solicitaron a los involucrados mover sus unidades para liberar la circulación. Aunque no se registraron personas lesionadas, el tráfico permaneció afectado por varios minutos debido al cierre parcial de la vialidad.