“¿O TE CALLAS O TE MULTO?”, DENUNCIAN MULTAS MILLONARIAS IMPUESTAS POR JUEZA EN TAMAULIPAS

Una audiencia en Tamaulipas desató polémica luego de que la jueza de control del primer distrito judicial en Ciudad Victoria impuso una multa de 837 mil pesos al abogado Luis Eduardo Dávila por intentar tomar la palabra. En el video presentado por Nacho Lozano en Grupo Imagen, se observa a la jueza interrumpir de forma constante a la defensa hasta ordenar sanciones equivalentes a mil días de salario mínimo. Lozano señaló que esta no fue la única vez en que la funcionaria actuó de esa manera, pues también aparece otro momento donde impuso una sanción de cinco mil días de salario mínimo después de que otro abogado marcó un error en el desarrollo de la etapa intermedia del proceso.

La abogada defensora afectada declaró que corregir a la jueza terminó generándole un perjuicio que ascendió a 1.3 millones de pesos, señalando que estas multas buscan silenciar a litigantes que señalan fallas que alteran el equilibrio procesal. “O te callas o te multo”, resumió al describir el ambiente en las audiencias. Sobre el caso, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, informó que el Tribunal de Disciplina analizará si las sanciones resultaron o no adecuadas, mientras las críticas crecen por el uso de multas millonarias ante observaciones procesales.