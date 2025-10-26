INFORME DE LAURA SANSORES FUE UNA ARTISTEADA CON CARGO AL ERARIO: CARLOS LORET; “ES UNA ESCENA BOCHORNOSA”

Mientras Sinaloa está en llamas, (Donald) Trump dice que México está dominado por los cártel3s y hay b∆lac3ras cerca de escuelas, ¿en qué andan los de Morena?, preguntó el periodista Carlos Loret de Mola, y respondió: “Cumpliendo sus sueños de figurar en la artisteada con cargo al presupuesto, pues la hermana de la gobernadora de Campeche y directora del DIF, Laura Sansores, armó una fiesta para dar su informe de labores, con pista de baile, coristas, ella bajando como artista de una escalinata y cantando entre la gente una letra escrita especialmente para el acto”.

Calificó la escena como “tan bochornosa, que en Latinus tuvimos que cerciorarnos que no fuera una parodia o video realizado con inteligencia artificial, y desafortunadamente es verdad”, y luego presentó más imágenes.