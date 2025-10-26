“NO ES MISOGINIA, SINO UNA VERGÜENZA DE MUCHÍSIMOS CAMPECHANOS LO QUE HIZO LAURITA EN SU INFORME”: JORGE GONZÁLEZ VALDEZ; “HEMOS SIDO LA BURLA DE TODO EL PAÍS”

Al recalcarle a la gobernadora que no se trata de misoginia, sino de un campechano avergonzadísimo “por lo que ha hecho Laurita en su informe del DIF”, el exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, preguntó: “¿que no hay congruencia?, ¿no hay una gente que les diga lo que está mal y que no debe hacerse?”.

Hemos sido la burla, el pitorreo de todo el país: plataformas, comentarios en televisión, en columnas, y todavía pretendes Laydita Sansores San Román señalar que es misoginia, aseveró a través de un video, y afirmó: “Se nos cae a muchísimos campechanos la cara de vergüenza. Congruencia, y si no la hay, deja de demandar a quienes señalan las irregularidades, anomalías, trastupijes que ocurren precisamente en tu Gobierno”.

Y, continuó, si en ese tenor vamos también y mañana comienza la embestida contra quienes no opinan favorablemente a las acciones que toman y a las ridiculeces en que incurren, dile a tu patiño el cancalás, que haga las observaciones pertinentes y habrá respuesta, que todavía no hay la adecuada pero la va a haber, tenlo por seguro. “Laydita, te mando un abrazo y un afectuoso saludo y apretón de manos”, finalizó González Valdez.