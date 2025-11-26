LAYDA ASEGURA QUE ESTÁ ENTREGADA EN ALMA, VIDA Y CORAZÓN A CAMPECHE

Layda Sansores afirmó que su llegada al gobierno fue un privilegio inesperado y aseguró que mantiene una entrega total a su administración. “La verdad que estamos entregados en alma, vida y corazón en este proyecto que pues es un privilegio poder servir en mi estado”, expresó al recalcar que su llegada al cargo no formaba parte de sus planes. Señaló que fue un anhelo impulsado por su padre y no por ella, al declarar: “Fue un sueño que ni siquiera estuvo en mis planes. Lo soñó mi papá más bien, fue un sueño pero no mío, fue un sueño de mi padre y pues se pudo realizar”.

La gobernadora destacó que ese deseo familiar terminó haciéndose realidad con su administración, que describió como un compromiso emocional y personal con Campeche. Sus palabras reforzaron la narrativa de que cumple una misión heredada que asumió como responsabilidad hacia el estado y su gente.