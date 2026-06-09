EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 09 DE JUNIO DE 2026

OTRA MUESTRA “MUNDIAL” DEL CINISMO DE LAYDA.

Llora en su Martes de Jaguar que no tiene dinero para pagar la luz, que la presidente Claudia Sheinbaum le está recortando 5 mil millones de pesos, que la “maldita fórmula” no favorece a la entidad, pero con bombo y platillo anunció Layda Sansores que sí tiene lana para pagar varios millones de pesos para transmitir 35 partidos del mundial en la Concha Acústica… donde apenas caben 2 mil personas. Entonces, ¿hay o no hay dinero? El cinismo ya es característico de su gobierno.

También gasta millones de pesos en conciertos y espectáculos, como fue el de Los Socios del Ritmo para festejar a algunas madres y viene el de Sheyla para celebrar la diversidad, el respeto y la inclusión. El acarreo, mobiliario y desayuno para la transmisión del informe de Sheinbaum costó otra lana y ya no hablemos del derroche cotidiano que se requiere para cada evento que preside Layda Sansores, al cual asisten los mismos aplaudidores pagados por ella misma.

Y mientras ella dice y simula que gobierna, Campeche se cae en pedazos. Continúa el prolongado decrecimiento económico, la imparable inseguridad, el desabasto de medicamentos, la deficiente atención médica, la crisis de desempleo y el turismo está en el suelo. El gobierno populista de Layda Sansores dejará la entidad con mayor miseria y rezago, fue lo peor que le pudo pasar a la entidad. Sin duda.

LOS SANSORES TOMAN POR ASALTO AL PT.

El pasado viernes comentamos que la periodista Lilia Arellano advertía que “Layda Sansores está preparando su salida y buscando apoyos para lograr encumbrar a quien ha elegido como su sucesor y así evitar le hagan auditorías al manejo de recursos públicos cuyas aplicaciones abultan su patrimonio familiar”. Más tardó en decirlo que la realidad en darle la razón.

Este fin de semana trascendió que tras un oscuro acuerdo, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo se pasó por el arco del triunfo a su militancia de Campeche e impuso al millonario sobrino incómodo Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores como “coordinador estatal de afiliaciones”, posición que le permitiría aspirar a la gubernatura y/o negociar posiciones en la alianza con Morena… todo para buscar esa impunidad que exige desde ahora la familia gobernante.

Eso deja claro que Layda Sansores no está dispuesta a acatar las resoluciones de Morena y que fue pura faramalla esa apresurada candidatura “de unidad” de Pablo Gutiérrez, pues no goza de su apoyo incondicional. Falta ver si la militancia petista de Campeche se queda callada y conforme ante la imposición del Seso Loco, o le dan la espalda y le boicotean sus acciones. Si el PT le dio el triunfo a Morena en el 2021, podría arrebatárselo en 2027. Falta poco para verlo.