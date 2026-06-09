HABITANTES DE HECELCHAKÁN LIBERAN LA CAMPECHE-MÉRIDA TRAS SEIS HORAS DE BLOQUEO POR FALTA DE AGUA

ADVIERTEN QUE SE MANIFESTARÁN EN EL PALACIO MUNICIPAL PARA EXIGIR SOLUCIONES

Habitantes de Hecelchakán liberaron la carretera federal Campeche-Mérida alrededor de las 5:40 de la mañana de este martes, luego de mantener bloqueados ambos carriles durante más de seis horas como medida de presión para exigir una solución a las deficiencias en los servicios básicos, principalmente la falta de agua potable. El cierre se realizó a la altura de la gasolinera ubicada detrás del IMSS Bienestar y provocó largas filas de vehículos, afectando a miles de conductores que transitaban por la vía federal.

Los manifestantes señalaron que decidieron tomar la carretera debido a que llevan más de cinco días sin servicio de agua potable y, hasta el momento, no habían recibido una respuesta satisfactoria de las autoridades. Durante la protesta intervino personal de la Guardia Nacional, cuyos elementos sostuvieron un diálogo con los inconformes, quienes reiteraron que su principal exigencia es la atención inmediata a las carencias que enfrentan en el municipio.

Aunque el bloqueo fue retirado, los habitantes advirtieron que las movilizaciones continuarán y anunciaron que este mismo martes acudirán al Palacio Municipal para exigir al alcalde Sebastián Yam soluciones a los problemas que, aseguran, afectan a la población. Los inconformes denunciaron presuntas fallas en la prestación de los servicios públicos y acusaron una situación de ingobernabilidad, por lo que afirmaron que mantendrán la presión hasta obtener respuestas concretas.