CATEAN PREDIO EN LA COLONIA FERTIMEX POR PRESUNTA VENTA DE DROGAS

Un operativo encabezado por personal de la Fiscalía General del Estado se llevó a cabo este día en la colonia Fertimex, donde fue ejecutada una orden de cateo en un predio ubicado sobre la calle 41 entre las calles 10 y 12, como parte de una investigación relacionada con la presunta comercialización de sustancias ilícitas.

Durante varias horas, agentes ministeriales mantuvieron resguardada la zona mientras realizaban las diligencias e inspecciones correspondientes al interior del inmueble. La movilización llamó la atención de vecinos del sector debido al despliegue de unidades y personal de la corporación.

De acuerdo con información preliminar, el cateo forma parte de una carpeta de investigación por posibles actividades vinculadas al narcomenudeo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado si hubo personas detenidas ni el aseguramiento de drogas, dinero u otros objetos relacionados con los hechos investigados.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita información oficial sobre los resultados obtenidos durante el operativo y el avance de las investigaciones.