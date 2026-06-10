PROFEPA CLAUSURA 205 HECTÁREAS EN CAMPECHE POR DESMONTE ILEGAL DE SELVA

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó la remoción de vegetación forestal en una superficie de 205 hectáreas de terrenos ejidales ubicados en el ejido Felipe Carrillo Puerto, en Campeche, donde se registró la afectación de una zona de selva mediana subperennifolia, considerada de gran importancia por su biodiversidad y su papel en la conservación de los recursos naturales.

La superficie impactada fue localizada durante las labores permanentes de monitoreo y vigilancia que realiza en la entidad. Tras una visita de inspección, personal de la Profepa confirmó que la cobertura forestal fue removida con fines de cambio de uso de suelo, por lo que se determinó la clausura total temporal del predio como medida de seguridad.

Durante la diligencia, los inspectores constataron que el área ya había sido quemada y no encontraron personas ni maquinaria realizando actividades de desmonte al momento de la inspección. Sin embargo, la magnitud de la afectación llevó a la autoridad ambiental a iniciar las acciones legales correspondientes.