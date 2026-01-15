LA ARTEC MARGINA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS BECADOS EN ESCUELAS PRIVADAS; ¿PRIMERO LOS POBRES?

Escudada en el artículo 156 para justificar su decisión de sólo incluir a la población escolar de escuelas públicas, la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) determinó que miles de estudiantes de escuelas privadas sean marginados de las tarjetas Ko’ox, sin importarle que estén en esos planteles gracias a becas de excelencia o por sacrificio de sus papás para que aspiren a una mejor preparación académica.

Así, sin mostrar sensibilidad, ni mucho menos importarle qué promedio de rendimiento escolar tienen, la autoridad transportista decidió castigar a esos estudiantes de escasos recursos cobrándoles pasaje completo.

Entonces, ¿la Ley de Movilidad debería dividir o proteger al estudiante?, ¿es justo que un becado pague como si fuera adinerado?, y ¿es más importante el color de la escuela que el promedio?

Esta es la justicia de este Gobierno de cuarta que pregona que “por el bien del pueblo, primero los pobres”.