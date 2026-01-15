JUEZ CONCEDE AMPARO Y ADVIERTE QUE LEY DE CIBERASEDIO FOMENTA LA AUTOCENSURA

Un juez federal otorgó un nuevo amparo en contra de la llamada Ley de Ciberasedio, al considerar que la norma sí atenta contra la libertad de expresión y obliga a la autocensura de las personas en Puebla.

El amparo fue promovido por Ricardo Gali, en conjunto con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, al señalar que la reforma al artículo 480 del Código Penal del estado vulnera derechos fundamentales.

Ricardo Gali explicó que el juez federal resolvió a su favor al concluir que la Ley de Ciberasedio inhibe la deliberación pública, obliga a la autocensura y funciona como un mecanismo de censura. Precisó que, aunque el amparo no tiene efectos generales y solo protege a quien lo interpuso, la sentencia deja un precedente relevante para quienes busquen defenderse de esta norma.

Añadió que ciudadanos, periodistas, líderes de opinión y otros sectores de la sociedad podrán apoyarse en los argumentos del juez federal para promover su propia defensa legal. “Este amparo no tiene efectos generales, protege directamente a quien lo interpuso, pero eso no le resta fuerza; al contrario, la sentencia establece un precedente claro”, afirmó.

Gali informó que existen al menos otros tres amparos en espera de resolución contra la Ley de Ciberasedio y confió en que también sean concedidos, al insistir en que la norma opera como un método de censura. Este amparo se suma a dos resoluciones previas otorgadas en octubre de 2025.

En uno de esos casos, el investigador y periodista independiente Roberto Celaya Figueroa obtuvo un amparo contra la reforma al artículo 480, al considerar que promueve la censura. En diciembre, otro juez federal concedió un amparo similar al abogado César Pineda, al concluir que la Ley de Ciberasedio también genera censura.