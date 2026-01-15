jueves, enero 15, 2026
GOLPE SECO DE LA SCJN AL IRREGULAR Y COSTOSO TREN LIGERO DE LAYDA

Al declarar la invalidez de la reforma que permitió a la gobernadora Layda Sansores, a través del Congreso del Estado con mayoría morenista y aliados, construir el Tren Ligero sin tomar en cuenta lineamientos municipales, dejó al descubierto que es una obra irregular que costó 5 mil millones de pesos, bloquea drenajes y causa inundaciones cuando llueve.

Además, la conexión con el Tren Maya es pésima, convirtiendo ese servicio más en capricho político que en progreso.

