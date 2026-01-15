OPINIÓN: “DERECHO DE AUDIENCIA BAJO LUPA DEL GOBIERNO” – Por Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

Hace unos días públicamente la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que viendo la conducta de algunos periodistas propondrá que en los próximos meses se pueda realizar un sistema de análisis de la “nueva ley en telecomunicaciones” Con el único propósito de garantizar a todos los mexicanos “el derecho de las audiencias” con el propósito que en verdad ellos puedan lograr acceder a información más confiable y palabras más o menos lo que dijo es que quiere evitar, “los chismes, las falsas noticias y las especulaciones periodísticas”