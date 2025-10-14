LA TÍA “CARGA LOS DADOS” A FAVOR DE LIZ HERNÁNDEZ E IMPONE A SU SOBRINO GERARDO SÁNCHEZ PARA DIRIGIR LA CAMPAÑA: ENRIQUE ARELLANO

En una publicación en sus redes sociales, el activista y comunicador Enrique Arellano señala que por orden de su tía la gobernadora, Gerardo “El Sobrino” Sánchez Sansores está a cargo de la campaña por la candidatura a la gubernatura de Liz Hernández, secretaria de Gobierno y carta fuerte de Morena, donde, afirma, predominan las alianzas de papel, fotos obligadas, promesas que huelen a traición y no hay unidad, advierte que preocupa este proyecto sin estrategia visible ni rendición de cuentas, y pregunta: “¿Campeche está a punto de heredar una nueva dinastía política? ¿O este juego de imposiciones acabará reventando antes de llegar al 2027?”.

El texto señala: “Gerardo ‘El Sobrino’ Sánchez Sansores: ¿Cerebro o títere en la campaña de Liz Hernández? La carrera por la gubernatura de Campeche en 2027 apenas comienza… y ya huele a fuego amigo. Lo último: Gerardo Sánchez Sansores, mejor conocido como “El Sobrino”, ha tomado el control total de la campaña de Liz Hernández, actual secretaria de Gobierno y hoy la carta fuerte de Morena para suceder a Layda Sansores”.

Sí, continúa, Liz tiene “súper asesores”, pero fue una orden directa de la actual mandataria lo que impuso a su sobrino al frente de la operación. Así, mientras unos creen que es una jugada estratégica para cuidar la continuidad del proyecto, otros lo ven como la confirmación de que el verdadero poder se mueve en familia. ¿Y los otros aspirantes? Bien, gracias. El senador Aníbal Ostoa por un lado, y el alcalde carmelita Pablo Gutiérrez por el otro, juegan a ver quién sobrevive primero a las puñaladas internas. Porque si algo está claro es que en Morena Campeche no hay unidad, sólo alianzas de papel, fotos obligadas y promesas que ya huelen a traición.

“La moneda sigue en el aire, pero hay un detalle que muchos ya dan por hecho: la candidatura será para una mujer. Por género, sí, pero también por línea. Y ahí, Liz Hernández parece tener la delantera… aunque sea con El Sobrino al volante”. Hasta ahí la publicación.

Lo preocupante no es que un familiar de la gobernadora maneje la campaña. Lo preocupante es que esto se haga sin recato, sin estrategia visible y sin rendición de cuentas. ¿Campeche está a punto de heredar una nueva dinastía política? ¿O este juego de imposiciones acabará reventando antes de llegar al 2027?

Los dados están cargados, y la casa, como siempre, parece tener la ventaja.