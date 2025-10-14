EXCOMISARIO EJIDAL PROTESTA A ORILLAS DE CARRETERA PARA EXIGIR PRECIO JUSTO AL MAÍZ

Tenabo.- Cansado del maltrato del Gobierno Federal, pero sobre todo de no obtener respuesta favorable a la reiterada petición de tener precio establecido, un productor de maíz y exautoridad ejidal tenabeña protestó a orillas de la carretera Campeche-Mérida.

Junto a dos matas de maíz, una de ellas seca, y portando una cartulina con la leyenda “Precio justo”, el también excomisario ejidal Alonso Ehuán López se quejó de que año con año los insumos suben de precio, menos el grano, que está estancado.

“Esto obliga a salir a las calles a manifestarnos, aquí no hay política, no hay colores, sólo la exigencia de un precio justo”, puntualizó el productor, a quien automovilistas miraban con sorpresa por su peculiar protesta.