QUE LAYDA DÉ LA CARA DONDE ESTÁN LOS CONFLICTOS, EXIGE JAVIER BELLO; NO HAY SEGURIDAD, NI EMPLEO NI INVERSIÓN, CRITICA

SU GOBIERNO HA SIDO NEGRO Y POR ESO TAMPOCO HAY ATENCIÓN A OTROS PROBLEMAS PRIORITARIOS COMO SALUD, ASEVERA

El Gobierno de Layda Sansores ha sido oscuro, negro, pues no ha habido generación de empleo ni inversión, y se ha dedicado únicamente a la simulación y al discurso, cuando los campechanos queremos acción, justicia, que la gobernadora dé la cara, que vaya a donde están los conflictos y no mande a sus colaboradores que no resuelven nada, sentenció Javier del Carmen Bello Ávila, el presidente de Contraloría Ciudadana de Ciudad del Carmen.

Calificó como difícil este año para Campeche y la Isla, al contrario de los funcionarios de Gobierno, y afirmó que Layda Sansores sigue dejando mucho que desear por caprichosa, pues cumplió su deseo de ser gobernadora pero no lo que tanto prometió, de ahí que predomine la inseguridad y la falta de atención a otros problemas prioritarios como salud.

En el caso del nombramiento de Lavalle Maury, Bello Ávila lo atribuyó a compromisos pactados por Layda Sansores con exgobernadores y fuerte grupo empresarial, y no quiero mencionar a los Mouriño, porque sabemos que es una cuota que pagó la mandataria con Coquín (Lavalle), y mi óptica me dice que podría ser un candidato a la gubernatura, pues además hay intereses de exmandatarios como Fernando Ortega.

A este escenario negativo, continuó, se suma la burla a los empresarios carmelitas con el impago de Pemex, lo que deriva en la fuerte crisis reflejada en el desempleo.

Layda Sansores se olvidó de todos los que colaboramos y participamos en la lucha del 95 al 97, y sólo ha favorecido a un grupito que le han impuesto, porque ella no gobierna, sino los intereses de la élite campechana, subrayó Bello Ávila.

VER VIDEO