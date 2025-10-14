PROPONEN AGUINALDO SIN IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La reforma busca que sea equivalente a 40 días de salario y se pague en dos partes

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron en el Congreso una iniciativa para eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente se descuenta del aguinaldo, para mejorar la economía de millones de familias mexicanas en la temporada decembrina.

La propuesta busca que los trabajadores reciban el pago íntegro de esta prestación, sin deducciones fiscales, en un momento clave del año.

El legislador Armando Tejeda Cid, impulsor de la iniciativa, explicó que el aguinaldo es un reconocimiento al esfuerzo laboral y no debería verse afectado por los impuestos. “El aguinaldo no debe ser objeto de ISR, porque no es un ingreso adicional, sino un derecho laboral”, argumentó.

De acuerdo con Tejeda, desde 2014 el Gobierno retiene hasta 30% de esta prestación, lo que ha reducido de forma significativa el ingreso disponible de los trabajadores.

La propuesta plantea modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para garantizar que el aguinaldo no esté sujeto a impuestos. Además, busca establecer que esta prestación sea equivalente a 40 días de salario y que su pago se realice en dos partes: la primera, antes del 15 de diciembre, y el resto, a más tardar, el 15 de enero.

Según los legisladores, eliminar el ISR del aguinaldo beneficiaría a más de 30 millones de familias mexicanas sin comprometer las finanzas públicas, y argumentan que al aumentar la liquidez de los hogares durante diciembre, se estimularía el consumo interno, lo que a su vez generaría mayor recaudación por IVA y fortalecería la economía nacional.

Hoy en día, la ley establece que el aguinaldo está exento de ISR sólo hasta un monto equivalente a 30 días de salario mínimo. Si la cantidad supera ese límite, el excedente sí se grava, reduciendo el monto final que llega a los bolsillos de los trabajadores.

Vía: Récord.