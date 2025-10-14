SALEN PRIMEROS TRES PEREGRINOS DE NILCHÍ RUMBO A CHALMA, CDMX, PARA CUMPLIR MANDA

Nilchí, Campeche.- Tres peregrinos guadalupanos de la comunidad de Nilchí, en el Municipio de Campeche, emprendieron su manda hacia Chalma, en la Ciudad de México, para cumplir su promesa a la Virgen de Guadalupe.



Los hijos de María salieron ayer de su poblado para iniciar su travesía a 2 meses de la celebración del Día de la Guadalupe, el 12 de diciembre.

Así, se convierten en el primer grupo de Nilchí que sale este año a cumplir su manda a la Virgen Morena, en agradecimiento a los milagros que han derramado a ellos y su familia, y dar continuidad a esta tradición.