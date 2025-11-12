LIBERAN A LOS NUEVE DETENIDOS POR ROBO DE RIELES EN LA UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELÁZQUEZ

Un juez de Control Federal determinó dejar en libertad a los nueve hombres detenidos por el robo de 32 rieles en la Unidad Habitacional Fidel Velázquez, el pasado lunes 3 de noviembre, luego de ser vinculados a proceso por los delitos de ataques a las vías de comunicación y robo.

Los implicados enfrentarán el proceso bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y deberán cubrir una garantía económica, cuyo monto no fue revelado por las autoridades federales.

Durante su detención, elementos de la Policía Estatal les aseguraron 32 rieles, un tráiler tipo plana, dos retroexcavadoras y una camioneta Mitsubishi, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

El caso fue turnado a la Fiscalía Federal de Campeche, dependiente de la Fiscalía General de la República, que los presentó ante el juez de Control Federal, quien resolvió que continúen el proceso en libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria.