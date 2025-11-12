LAYDA SANSORES VUELVE A LLAMAR “DON PIRAÑA” AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ MIENTRAS SE HACE LA VÍCTIMA

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, volvió a referirse al periodista Jorge González Valdez como “don Piraña”, en un nuevo intento por victimizarse al afirmar que durante tres años y medio fue objeto de insultos y difamaciones.

En su mensaje, Sansores expresó su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum por el presunto acoso sexual del que fue víctima, pero aprovechó el tema para retomar su confrontación con el comunicador, a quien ha señalado reiteradamente de manera denostativa.

La mandataria campechana, pese a sus constantes acusaciones, mantiene un discurso en el que se presenta como víctima de ataques mediáticos.