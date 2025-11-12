DIVIDE Y VENCERÁS

“Lo más fácil para desacreditar un movimiento genuinamente ciudadano, es decir que los manipula o convocan los partidos tradicionales, sobre todo los tricolores y los azules…

“Hay mucha preocupación en todas las instancias de Gobierno por el inminente despertar del pueblo con la marcha convocada por le Generación Z para este sábado 15 de noviembre en todas las capitales del país y ciudades más importantes, pues temen que sus consecuencias sean impredecibles, podría ser el inicio de un movimiento encabezado por ciudadanos y por líderes sin partido, que ya no quieren que continúe este régimen cuatrotero” reflexionó el poeta Casimiro con sus amigos de tertulia.

–“Lo más fácil para desacreditar un movimiento genuinamente ciudadano, añadió el bolero don Memín, es decir que los manipula o convocan los partidos tradicionales, sobre todo los tricolores y los azules, que son los enemigos acérrimos del régimen gubernamental. Que digan misa si quieren, pero cada ciudadano que se sume a la marcha sabe perfectamente cuál es su motivación y su causa” señaló.

–“Llueva, truene o relampaguee yo ya estoy mentalizada de que voy a sumarme a la marcha, expresó por su lado doña Chela. Me anima ver a muchos jóvenes convocando a la manifestación y espero que en esta tierra del Pan de Cazón también se exprese ese espíritu de rebelión juvenil, hay muchas razones para protestar y este es el momento de hacerlo” subrayó.

–“No comparto el optimismo que ustedes expresan sobre la respuesta a la marcha en nuestra capital, difirió el viejo Julián. Sin embargo, espero que participen todos los que sientan y crean que hay mucho qué cambiar en nuestro Estado y en el país. Aquí enfrentamos gravísimos episodios de censura y persecución a los adversarios políticos, una enorme corrupción en el Gobierno, y un incremento preocupante en la incidencia delictiva. Aún no estamos en los niveles de los estados del Norte, pero ya tampoco somos esa ciudad tranquila que solíamos ser. Hay razones pues, para sumarnos a la marcha y esperemos que haya buena respuesta” puntualizó.

–“El temor que muestra el Gobierno ante esta inminente manifestación masiva, expuso el poeta, tiene que ver con su incapacidad para atender las prioridades que el pueblo demanda. No escuchan, su enorme soberbia les impide ponerse en el lugar de la gente, y sus posibles complicidades no le permiten encarcelar a los políticos corruptos o a los que están vinculados con los mafiosos. Y esa es la causa principal del movimiento: acabar con la impunidad” aseveró.