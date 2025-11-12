¡MÁS QUEJAS! POR EL KO’OX HAY RUTAS EN LAS CUALES SE DEBEN ABORDAR HASTA 4 UNIDADES CUANDO ANTES 1 ERA SUFICIENTE: QUERUBÍN

El presidente de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos de Campeche, Querubín Peralta Ramos, externó su inconformidad respecto al nuevo sistema de transporte Ko’ox, al denunciar que los ejes troncales dificultan la movilidad de los usuarios y generan la necesidad de realizar múltiples transbordos para llegar a su destino.

A través de sus redes sociales, Peralta Ramos señaló que antes del nuevo esquema, rutas como la de Sascalum-Miguel Hidalgo y San Antonio-Samulá permitían recorrer amplias zonas de la ciudad en un solo camión, pero ahora con las actuales hay que abordar hasta 4 unidades diferentes para completar un trayecto que antes se hacía de forma directa.

“Estos cinco ejes troncales nos ∆sf¡xi∆n con los transbordos. Antes sólo eran dos camiones de ida y dos de vuelta, ahora hay que cambiar varias veces para llegar al mismo lugar”, escribió el líder vecinal.

Detalló que las rutas anteriores conectaban colonias como San José, San Rafael, Ignacio Zaragoza, Samulá y Fidel Velázquez, sin necesidad de trasbordos, lo cual facilitaba el traslado diario de trabajadores, estudiantes y adultos mayores.