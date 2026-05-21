BUSCAN EN KOBÉN RASTROS DE PERSONA DESAPARECIDA EN 2024

En terrenos ubicados detrás de la comunidad de San Francisco Kobén, integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP) de Campeche, en coordinación con comisiones de búsqueda de la región sureste, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, llevaron a cabo intenso operativo para localizar posibles restos de una persona reportada como desaparecida desde 2024.

Desde al año pasado, la CLBP ha realizado en dicha zona recorridos constantes en más de 16 hectáreas propiedad de la persona desaparecida.

Participaron cerca de 40 elementos distribuidos en cuatro grupos de búsqueda terrestre, un equipo apoyado con vehículos todo terreno y otro más que realizó sobrevuelos con dron.