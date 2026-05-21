GASTO DE 456 MILLONES DE PESOS EN SISTEMA KO’OX: ACUSA ALDO CONTRERAS

Al asegurar que la millonaria inversión no se refleja en mejoras reales para los ciudadanos campechanos, el diputado de Movimiento Ciudadano, Aldo Contreras Uc, señaló que el sistema Ko’ox ya representa un gasto cercano a los 456 millones de pesos entre compra de unidades, telemetría, simuladores, gratuidad del servicio y nuevas adquisiciones, mientras los usuarios continúan enfrentando largas esperas, rutas incompletas y problemas diarios de movilidad.

Contreras Uc calificó como “indignante” que más de 40 millones de pesos originalmente destinados a la compra de nuevos autobuses terminaran convertidos en ayudas sociales entregadas a la empresa MOVIBUS. Asimismo, criticó que para 2026 la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) contemple más de 45 millones de pesos en servicios profesionales, científicos y técnicos, cuestionando si será necesario contratar expertos “para descubrir que esperar demasiado tiempo genera molestia”.

El diputado también comparó estos montos con los recursos destinados a programas de reactivación económica en el estado. Expuso que entre 2024 y 2025 apenas se autorizaron poco más de 45 millones de pesos para apoyar la economía local, cifra que prácticamente equivale a lo entregado en ayudas sociales a MOVIBUS o al presupuesto previsto para asesorías y servicios técnicos.