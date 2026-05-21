EN PRÓXIMAS HORAS DEFINIRÁN SITUACIÓN JURÍDICA DE DETENID0OS EN CATEO DE EX HACIENDA KALÁ

Durante el transcurso de este jueves, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) definirá la situación jurídica de los tres hombres y una mujer detenidos tras el cateo realizado en la ex Hacienda Kalá, operativo en el que un agente ministerial resultó lesionado por arma de fuego.

El Ministerio Público determinará si L.D.I.M., I.G.A.P., J.A.C.M. y la mujer identificada como A.M.G.C. son puestos en libertad o presentados ante un juez de Control para continuar el proceso judicial correspondiente. Los cuatro enfrentan cargos por delitos contra la salud, mientras que uno de los detenidos también es investigado por homicidio calificado en grado de tentativa, luego de ser señalado como el presunto responsable de disparar contra un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) durante el operativo efectuado el pasado martes.

Asimismo, la FGECAM informó que enviará un desglose de la carpeta de investigación a la Fiscalía Federal de Campeche, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), debido al aseguramiento del arma de fuego relacionada con los ahechos.