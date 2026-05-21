“SI QUERÍAN PRUEBAS, AQUÍ ESTÁN”: PESCADORES EXHIBEN ESPECIE MANCHADA DE PETRÓLEO

A bordo de una embarcación, pescadores ribereños de Seybaplaya denunciaron presuntas afectaciones provocadas por la contaminación petrolera en la zona costera y mostraron un ejemplar marino que, aseguraron, presentaba manchas similares a hidrocarburo.

Los hombres de mar exhibieron una raya conocida como Balá mientras lanzaban críticas contra las autoridades estatales por la falta de apoyo al sector pesquero ante los problemas que enfrentan en altamar.

Otro tripulante reclamó las condiciones que atraviesan las familias dedicadas a la pesca y cuestionó la falta de atención al problema ambiental y económico que aseguran padecen desde hace mese