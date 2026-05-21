VUELVEN A VINCULAR A PROCESO A EXFUNCIONARIOS POR DESVÍO MILLONARIO EN “CIUDAD SEGURA”

De nueva cuenta fue vinculado a proceso Álvaro “B” y/o Á.B.B., sobrino del fall3c1d0 exfuncionario Edilberto Buenfil Montalvo y ex subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Campeche durante la pasada administración estatal, junto con otros dos ex funcionarios, por el presunto desvío de recursos destinados a la construcción de la antigua “Ciudad Administrativa”, actualmente denominada “Ciudad Segura”.

La audiencia judicial se llevó a cabo durante el miércoles 20 de mayo y se prolongó por aproximadamente 12 horas. Además de Álvaro “B”, también fueron vinculados a proceso Ramón Humberto “N” y/o R.H.C.O. y José Luis “N” y/o J.L.L.C., por los d3l1t0s de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Las investigaciones señalan un presunto desvío de un millón 700 mil pesos relacionados con la compra y adquisición de alfombras para el complejo gubernamental. Como parte de las medidas cautelares, cada uno de los imputados deberá pagar una garantía económica de 50 mil pesos y acudir periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).

No es la primera vez que los ex funcionarios enfrentan procesos judiciales por presuntas irregularidades en esa obra pública. Desde 2023 habían sido vinculados a proceso por el presunto desvío de más de medio millón de pesos destinados a trabajos de cancelería y aluminio en “Ciudad Administrativa”. En aquel expediente lograron obtener una Salida Alterna al Proceso (SAP) tras devolver 425 mil pesos a la Unidad para Devolver al Pueblo lo Robado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, motivo por el cual el caso había sido archivado recientemente.