¡REVÉS PARA MARCELA! JUEZ ORDENA INDEMNIZAR A EXPOLICÍA DESPEDIDO DE MANERA INJUSTIFICADA

San Francisco de Campeche.- Un juez emitió resolución a favor del expolicía Emilio López Pérez, quien denunció despedido sin causa justificada de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). El fallo judicial ordena que sea indemnizado, luego de demostrarse que no incurrió en faltas laborales ni ausencias durante sus 15 años de servicio.



Ese caso pone nuevamente bajo la lupa la gestión del comisionado Juan Manuel Chavarría Soler, señalado por haber despedido a más de 300 elementos de la corporación desde su llegada, presuntamente por órdenes de la secretaria Marcela Muñoz Martínez y de la gobernadora Layda Sansores.



A través de un mensaje en redes sociales, el exagente expresó su agradecimiento “al todopoderoso” tras conocer el fallo, y describió los años de servicio como una etapa de “lecciones, sacrificios y vocación”.



“Después de 15 años dejo el uniforme, no porque lo tuviera pensado sino porque los mandos no quisieron reconocer su error. Jamás pensé que me dieran de baja por faltas cuando siempre fui leal y puntual, sin incapacidades y sin recomendaciones”.



El expolicía sostuvo que su separación fue producto de una fallida estrategia de seguridad y de decisiones arbitrarias tomadas por los altos mandos de la corporación.