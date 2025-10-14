“EL FUERO SE HA MALINTERPRETADO Y USADO PARA COMETER DELITOS”: RENÉ NARVÁEZ “

El comunicador René Narváez, conocido como “La voz de México”, expuso en su programa de radio la necesidad de replantear el uso del fuero constitucional, al considerar que muchos funcionarios lo han aprovechado para actuar al margen de la ley.

Narváez recordó que el fuero fue concebido como una herramienta para garantizar la libertad de expresión de los legisladores, pero lamentó que “se ha malinterpretado y utilizado para cometer delitos”. Mencionó casos históricos como el desafuero del exdirector de Pemex y senador Jorge Díaz Serrano, así como el de Andrés Manuel López Obrador, quien —afirmó— convirtió aquel proceso en una oportunidad para posicionarse políticamente y ganar popularidad entre los ciudadanos.

El comunicador también vinculó el tema de la responsabilidad política con la actual tragedia provocada por las intensas lluvias en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tamaulipas, al señalar que la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante el gobierno de López Obrador dejó a miles de personas desprotegidas ante fenómenos meteorológicos.

Narváez criticó que, además, algunos gobernadores decidieran no contratar fondos o seguros de riesgo, lo que ha agravado la situación. “Hay un responsable, hay que señalarlo, hay que culparlo y hay que llevarlo a juicio”, sentenció, cuestionando si los culpables deben buscarse en el pasado, en el presente o en la falta de previsión de las autoridades.