TRAS TRES MESES SIN TRANSPORTE, VECINOS DE LA ESPERANZA EXIGEN A LA GOBERNADORA RESTABLECER EL SERVICIO

Vecinos de las colonias La Esperanza y Ampliación Esperanza entregaron un oficio al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Rodríguez, el cual también está dirigido a la gobernadora Layda Sansores San Román y al director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado, Eduardo Martínez, para solicitar la restitución del servicio de transporte urbano suspendido desde hace tres meses. El documento busca que las autoridades intervengan y garanticen un servicio seguro y constante para la comunidad.

El representante vecinal Julio Acosta explicó que los habitantes deben caminar largas distancias desde el cerro de La Esperanza hacia la calle Pablo García o la calle 13, debido a la falta de unidades. “Nos habían dicho que nos iban a dar por lo menos un transporte, pero sólo funcionaba medio día y después ya no había. La gente tiene que bajar caminando; tal vez el bajar no es el problema, pero la subida sí, porque es un cerro muy prolongado”, señaló.

Acosta subrayó que la petición busca beneficiar especialmente a niños, madres de familia y personas mayores que diariamente enfrentan dificultades para trasladarse. “Queremos por lo menos un transporte cada hora, que esté seguro y llegue hasta la colonia”, enfatizó, insistiendo en la necesidad de una solución inmediata para las familias afectadas.