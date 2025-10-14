REALIZAN DESPIDOS EN OCTUBRE PARA EVITAR PAGAR AGUINALDOS COMPLETOS: EFRAÍN MARÍN

Efraín Marín Chablé, secretario general del Sindicato de Obreros Carmelitas Marginados, denunció que varias empresas de la región iniciaron en octubre una serie de despidos laborales, práctica que —aseguró— se repite cada año con el propósito de evadir el pago completo del aguinaldo a los trabajadores. “Así es, eso ya es cada año, ya no es sorpresa. Lo hacen porque no hay vigilancia de la autoridad laboral federal; hacen lo que quieren y están a sus anchas”, afirmó el dirigente sindical, quien señaló que muchos empleados son presionados para aceptar liquidaciones mínimas.

Marín Chablé explicó que la urgencia económica lleva a los trabajadores a firmar convenios o finiquitos en condiciones desfavorables, ante la falta de alternativas. “Por necesidad aceptan lo que sea; cuando llega el cheque, por la necesidad, firman sin excusa”, relató. Agregó que las áreas de recursos humanos aprovechan esa vulnerabilidad con tácticas psicológicas para reducir los montos de liquidación. Además, denunció que las oficinas de conciliación laboral están saturadas y los plazos prometidos para resolver juicios no se cumplen, lo que empuja a muchos obreros a desistir de defender sus derechos.

El representante sindical calificó la situación como una forma de explotación sistemática que se repite año con año, pese a que las empresas reportan contratos millonarios. “¿De qué sirve un contrato millonario si están fregando al trabajador?”, cuestionó, advirtiendo que de continuar esta práctica, muchas familias vivirán una “triste Navidad” por la falta de aguinaldos y liquidaciones justas. El Sindicato de Obreros Carmelitas Marginados exhortó a los empleados a denunciar abusos, buscar asesoría legal antes de firmar documentos y exigir el pago íntegro de sus prestaciones, además de pedir a las autoridades laborales mayor vigilancia y sanciones para las empresas reincidentes.