CIRCULA EN REDES: ACUSACIÓN DE ZUBIETA ES ESTÚPIDA: LÓPEZ GAMBOA; NO SE DIO CONCESIÓN A “AMORXCARMEN” PORQUE NO CUMPLIÓ REQUISITOS, RECALCA

El exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Jorge Luis López Gamboa, calificó como estúpida la acusación del actual titular de la dependencia, Eduardo Zubieta Marco, en torno a la negativa de la concesión al servicio de transporte denominado “Amor por Carmen”, impulsado por el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, ya que la razón fue que no cumplió con el reglamento.

A través de un video difundido en su cuenta de Facebook, López Gamboa calificó como “estúpida” la versión que atribuye a él y al licenciado Íñigo Yáñez Avilés la responsabilidad de no haber otorgado dicha concesión, y advirtió que, de ser necesario, presentará documentos para respaldar su postura.

“Me han mandado muchos mensajes referentes a la acusación, que la verdad es estúpida, por parte del director de la Artec, donde le echa la culpa al licenciado Íñigo y a un servidor de que no dimos concesión a ‘Amor por Carmen’”, señaló en la grabación.

El exfuncionario argumentó que existe una “violación a la ley de movilidad” y a los derechos humanos de los transportistas, y subrayó que el procedimiento no se concretó porque el propio Ayuntamiento incumplió con los requisitos legales.

“Hubo una intención por parte del Municipio, pero no cumplió con la documentación, con lo que pedía la Ley de Movilidad, el reglamento, y por eso no se le dio. No hubo otra razón”, sostuvo.

López Gamboa aseguró que durante el proceso hubo interacción entre las áreas jurídicas del Ayuntamiento de Carmen y de la Artec, y que pese a los intentos del Municipio, la falta de documentos impidió avanzar.

“En dado caso que se genere más polémica, vamos a mostrar los documentos que con gusto existen. Tengo copia, obviamente”, concluyó el exdirector, y envió un saludo a los transportistas.