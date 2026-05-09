¡AUXILIO! PIDEN AYUDA PARA A LOMITO HERIDO; SIN RESPUESTA DE PROTECCIÓN DE ANIMALES
A través de sus redes sociales, el cibernauta Iker Miguel Mosqueda denunció que Protección de Animales no atendió su reporte para auxiliar a un lomito herido, pese a enviar evidencia.
Al video que publicó, agregó el siguiente texto: “Buenas noches, este perrito está en mal estado, ya lo reporté a Protección de animales y nada más me piden quién es el dueño cuando en realidad no tiene dueño. El vecino de al lado y los vecinos le damos comida a él y a sus otros dos hermanos, que desde pequeños los vinieron a tirar por aquí de mi casa”.
Por último pide ayuda, pues no tiene recursos para llevarlo al veterinario, y señala que el lomito tiene meses sufriendo. “Ya lo reporté y no hicieron nada”, acusó.