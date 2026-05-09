Ni el calorón que estamos sufriendo y mucho menos el mundial, justifican que se suspendan las clases y que se atente contra el proceso educativo de nuestra infancia…

Doña Chela llegó como casi siempre echa un picado mar de encaboronamiento. Hablaba entre murmullos, refunfuñaba y lanzaba maldiciones a diestra y siniestra.

–“De verdad que yo no entiendo a este Gobierno, explotó. Ahora resulta que los chamacos van a salir de vacaciones escolares por lo menos un mes antes de lo que marca el calendario escolar a consecuencia del calor y del mundial del futbol, ¡cómete este pibinal mientras se cocina el otro!” exclamó en su acostumbrado yucatequismo.

–“La verdad intervino el poeta Casimiro ni el calorón que estamos sufriendo y mucho menos el mundial, justifican que se suspendan las clases y que se atente contra el proceso educativo de nuestra infancia. ¿Qué ejemplo le damos al mundo sobre nuestro sistema educativo? Ninguno. Al contrario, hacemos el ridículo mundial porque resulta que preferimos más la diversión, que el futuro de la niñez”.

–“Contra lo que pudiera haberse pensado de que esta decisión del Gobierno iba a tener respaldo popular, resulta que el tiro les salió por la culata, pues hay molestia e inconformidad en todos los sectores, incluso los maestros porque no se cumplirá con los planes educativos y la educación de los niños quedará incompleta” apuntó el viejo Julián.

–“Estaba leyendo la publicación de una guapa senadora del tricolor que decía: “cuando nosotros gobernábamos, había mundial y había clases. Los del Guinda ni eso pueden hacer”, y vaya que tiene razón. Hasta parece que los gobernantes actuales desean que el pueblo siga en la ignorancia porque así es más fácil convencerlos de que vuelvan a votar por ellos” externó el bolero don Memín.

–“No puedo hablar por los niños y demás estudiantes, que seguramente estarán felices con estas vacaciones adelantadas, apuntó doña Chela, pero me consta que a los papás les afecta porque muchos ya habían hecho planes para las vacaciones y ahora tendrán que cancelarlo; los docentes tienen que trabajar a marchas forzadas para cumplir con el plan de estudios, pero ya sabemos que lo que se hace a la carrera no sale bien. Qué lástima que este Gobierno tome este tipo de decisiones tan absurdas” insistió.

–“¿Qué ejemplo le estamos dando al mundo?, cuestionó el poeta Casimiro. Mientras que otras naciones desarrolladas consideran como la más alta prioridad la educación de sus niños, en nuestro país seguimos atrasados y relegando este sector estratégico para que tengamos una mejor sociedad. Lo peor es que en el mundial nuestra selección va desempeñar un triste papelón, y nos vamos a quedar viendo, como siempre, que jueguen los equipos de otras selecciones” lamentó.

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