ALERTAN QUE ALTAS TEMPERATURAS DISPARAN RIESGO DE GOLPE DE CALOR EN MAYO, JUNIO Y JULIO

-DESTACAN QUE ES IMPORTANTE NO CONFUNDIRLO CON DESHIDRATACIÓN E INSOLACIÓN

El presidente de la Sociedad Mexicana de Médicos Familiares Generales capítulo Ciudad del Carmen, Rafael Javier Fonoy Jiménez, advirtió que ante las altas temperaturas es importante diferenciar entre deshidratación, insolación y un verdadero golpe de calor, y advirtió que en este mes de mayo, junio y julio aumentan casos del último padecimiento, que el año pasado obligó a cambiar horarios escolares.

Explicó que un golpe de calor puede presentar síntomas como temperatura corporal superior a 40 grados, piel seca, dolor de cabeza, taquicardia, sed intensa, náuseas, vómitos y afectaciones neurológicas, por lo que recomendó acudir al médico ante cualquier síntoma relacionado con exposición prolongada al calor.

Asimismo, señaló que durante mayo, junio y julio podrían incrementarse los casos relacionados con temperaturas extremas, especialmente en menores, y personas que realizan actividad física bajo el sol.

Fonoy Jiménez recomendó mantenerse hidratados con agua y electrolitos orales, utilizar ropa ligera, evitar exposición prolongada al sol y reducir actividades físicas durante las horas de mayor temperatura.