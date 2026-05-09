CONDUCTORA CHOCA CAMIONETA CONTRA REJA DE UNA CASA Y VUELCA; SÓLO DAÑOS MATERIALES

Por conducir a exceso de velocidad y aparentemente bajo los influjos del alcohol, una mujer volcó el vehículo que conducía en el barrio de Santa Ana, tras impactarse contra las rejas de una vivienda. Salió ilesa.

El enrrejado, que quedó destrozado, se convirtió en trampolín para dejar la unidad recostada sobre su costado izquierdo.

Agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento del hecho y detuvieron a la conductora para trasladarla al Juzgado Cívico, para su certificación médica y ser puesta a disposición del Ministerio Público.

El aparatoso accidente ocurrió hoy alrededor de la 1 de la mañana, y la mujer conducía a toda velocidad una camioneta Toyota tipo Avanza, color gris y placas del Estado, sobre la calle Coahuila, pero al pasar el cruce de Perú perdió el control del volante.

Una grúa puso el vehículo sobre las ruedas y se lo llevó a un corralón.